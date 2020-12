Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464

Holzgerlingen: Polizei sucht Unfallzeugen; Ehningen: Unfallbeteiligter gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

B 464 / Holzgerlingen: Polizei sucht Unfallzeugen

Von Tübingen kommend in Richtung Böblingen waren am Donnerstag gegen 11:20 Uhr auf der zweispurigen Bundesstraße 464 eine 36-jährige VW-Lenkerin und ein 28 Jahre alter BMW-Lenker unterwegs. Auf Höhe von Holzgerlingen wechselte der BMW-Lenker von der rechten auf die linke Spur. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß mit der nachfolgenden VW-Lenkerin, die auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch in noch unbekannter Höhe beschädigt. Die Autos blieben trotz Schäden fahrbereit. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den genauen Umständen des Unfallhergangs machen können und insbesondere der Fahrer eines roten Transporters oder einem ähnlichen Fahrzeug, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Ehningen: Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1001 zwischen Ehningen und Holzgerlingen ereignete, sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Kurz nach dem Ortsausgang vom Weiler Mauren befuhr ein 67 Jahre alter Mercedes-Lenker die K 1001 in Richtung Holzgerlingen. Dort soll ihm teilweise auf seiner Fahrspur ein 40-jähriger Skoda-Lenker entgegengekommen sein. Im weiteren Verlauf sind die beiden Verkehrsteilnehmer seitlich zusammengestoßen, wodurch der 67-jährige Fahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem Skoda-Lenker fest. Der 40-Jährige musste sich nach Durchführung eines Atemalkoholtests einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Laut Aussage des 40-Jährigen soll er unmittelbar vor der Kollision mit dem Mercedes mit seinem roten Skoda Fabia mit einem noch unbekannten Autofahrer im Begegnungsverkehr zusammengestoßen sein. Nachdem hierbei der Außenspiegel am Skoda beschädigt wurde, fuhr der unbekannte Pkw-Lenker von der Unfallstelle davon. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell