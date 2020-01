Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der Arminiustraße - Eine Person verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 103 Nach einem Unfall mit einem Lkw und einem Pkw wurde am gestrigen Tag (27.1) eine Person verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus Dortmund gegen 17:30 Uhr auf der Arminiustraße in Richtung Süden. In Höhe des Einmündungsbereichs Arminiustraße / Rastenburger Straße übersah er augenscheinlich zwei vor ihm verkehrsbedingt wartende Autos. Der 50-Jährige wich in den Gegenverkehr aus und prallte frontal gegen das Auto eines entgegenkommenden 32-jährigen Dortmunders.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell