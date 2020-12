Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 30 - 21-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Osnabrück/BAB 30Osnabrück/BAB 30 (ots)

Ein 46-Jähriger war am Dienstagabend mit einem Toyota auf der A30 in Richtung Rheine unterwegs. Als er sich gegen 22 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste befand, bemerkte er das vor sich befindliche Auto einer 21-Jährigen zu spät und fuhr auf den Kia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Pkw über den Verzögerungsstreifen auf das Sichtdreieck geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

