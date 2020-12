Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Haste

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus am Östringer Weg einzubrechen, indem sie zwischen 12.40 und 12.50 Uhr das Fenster der Terrassentür einschlugen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus, worauf Nachbarn aufmerksam wurden und die Hausbewohner informierten. Der oder die Täter flüchteten unterdessen unerkannt und ohne Beute. Zeugen, die am Östringer Weg, zwischen der Rostocker Straße und der Berningstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3203.

