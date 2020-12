Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg

Am Freitag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Fiat Transporters auf Höhe des Flughafen Messe die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der rechten Spur. Als er den Fahrstreifen wechseln möchte, übersieht er den Opel Corsa einer 30-jährigen Frau. Die Opel-Fahrerin weicht nach links aus und kommt hierbei ins Schleudern. Sie kollidiert mit der Leitplanke und dem Fiat Transporter. Ein nachfolgender 27 Jahre alter Fahrer eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Corsa auf. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Der Fahrer des Fiat Transporters und die Fahrerin des Opel Corsa wurden leichtverletzt. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und in der Folge zu einem fünf Kilometer langen Rückstau. Drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben zwei Polizeistreifen die Autobahnmeisterei und das THW im Einsatz.

