POL-LB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Markgröningen; Alkoholisierter Fahrzeuglenker verursacht mehrere Unfälle in Remseck am Neckar/Neckarrems und Hegnach (Rems-Murr-Kreis)

Markgröningen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo die Asperger Straße von Möglingen kommend in Richtung Markgröningen. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, fährt er über die Verkehrinsel eines Kreisverkehrs und prallt anschließend in deine Leitplanke. Durch den Unfall wird der Fahrer des Alfa Romeo und seine 18jährige Beifahrerin leichtverletzt. Da vor Ort der Verdacht einer Drogenbeeinflussung beim Fahrer aufkam, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von knapp über 10.000 Euro. Der Alfa Romeo wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. An der Unfallstelle waren eine Polizeistreife und ein Rettungswagen im Einsatz.

Alkoholisierter Fahrzeuglenker verursacht mehrere Unfälle in Remseck am Neckar/Neckarrems und Hegnach (Rems-Murr-Kreis)

Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mercedes-Benz die Marbacher Straße in Remseck am Neckar. Hierbei wurde durch Zeugen festgestellt, dass der Pkw-Lenker starke Schlangenlinien fuhr und im weiteren Verlauf in der Fellbacher Straße mindestens ein geparktes Fahrzeug streifte. Der 32-Jährige setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Waiblingen-Hegnach fort. Vor dem Ortseingang Hegnach kam der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Hierbei zog sich der Beschuldigte leichte Verletzungen zu, welche durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt wurde. Während der Anzeigenaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten fest. Daraufhin wurden eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins des Beschuldigten angeordnet. Das Fahrzeug des Beschuldigten musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

