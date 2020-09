Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto kommt von der Straße ab - Fahrer kurzzeitig ohne Bewusstsein

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 23.09.2020, ist ein Autofahrer in Wehr von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Der 26-jährige VW-Fahrer war gegen 18:35 Uhr an der Ausfahrt Wehr-Nord abgefahren und in einer folgenden Kurve nach rechts von der Straße geraten. Ersthelfer eilten dem verunglückten Fahrer sofort zur Hilfe und erkannten, dass er ohne Bewusstsein war. Kurze Zeit später war der Mann wieder ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Durch das Unfallgeschehen dürfte der Fahrer nicht verletzt worden sein. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

