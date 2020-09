Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall - vier Fahrzeuge involviert - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Unmittelbar nacheinander sind am Mittwochnachmittag, 23.09.2020, in Bad Säckingen auf der B 34 vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei erlitt eine 71-Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Gegen 14:40 Uhr war zunächst die Frau mit ihrem Opel dem VW einer 57 Jahre alten Frau aufgefahren, die verkehrsbedingt abgebremst hatte. In der Folge erkannte ein 29-jähriger die stehenden Autos zu spät und schob die zwei Fahrzeuge nochmals aufeinander. Unmittelbar danach prallte ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer erneut in die verunfallten Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden dürfte bei insgesamt ca. 12000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell