POL-LB: Vaihingen Enz - Enzweihingen: Mehrere Wohnungseinbrüche in Enzweihingen

Am Samstag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu fünf Wohnhäusern im Stadtgebiet Enzweihingen, südwestlich der Bundesstraße 10. In die Objekte gelangten die Täter durch Aufhebeln von Fenstern und durch Einschlagen diverser Fenster und Scheiben. Entwendet wurden jeweils Schmuck und Bargeld. Der Gesamtwert lässt sich bislang noch nicht beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen-Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 in Verbindung zu setzen.

