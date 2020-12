POL-LB: Bietigheim-Bissingen (Ergänzung zu Brand eines leerstehenden Gebäudes in Bahnhofsnähe): Löscharbeiten beendet

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten am frühen Abend kurz vor 18.00 Uhr beendet werden. Der Brand ist gelöscht. Nachdem zunächst an der angrenzenden Bundesstraße 27 (B 27) beide Fahrtrichtungen gesperrt werden mussten, konnten bereits noch während der sich im Gange befindlichen Löscharbeiten beide Fahrstreifen in Richtung Ludwigsburg für den Durchgangsverkehr wieder freigegeben werden. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Heilbronn hingegen bleiben bis zum Folgetag gesperrt, da durch die Feuerwehr ein Teil der Gebäudefront aus Sicherheitsgründen hinsichtlich nicht auszuschließender Einsturzgefahr vorsorglich abgetragen werden musste. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Im Zuge der Löschmaßnahmen konnten keine Personen im Objekt festgestellt werden. Ein Betreten des Brandobjekts ist derzeit aufgrund der noch unklaren Statik bis auf Weiteres nicht möglich. Die Feuerwehren Bietigheim und Bissingen waren mit dreizehn Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug vor Ort. Vertreter der Stadt Bietigheim-Bissingen, der Stadtwerke sowie der Eigentümer waren vor Ort. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens können nach wie vor bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg befand sich mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz.

