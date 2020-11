Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Strohlagers

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (SL) - In der Nacht zu Donnerstag, 26.11.2020, wurde gegen 02.22 Uhr der Brand einer größeren Menge Strohballen an der Katthagenstraße in Rietberg-Mastholte gemeldet. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte festgestellt, dass die auf einer Wiese mit angrenzendem Baumbestand gelagerten zirka 400-500 Strohballen auf einer Fläche von ungefähr 600 Quadratmetern lichterloh brannten. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Löscharbeiten bis zum Ablöschen der letzten Glutnester noch bis zum Morgen andauern. Zur Wasserversorgung wurde eigens ein Spezialtankauflieger der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück angefordert. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden an den Strohballen und den dortigen Bäumen beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

