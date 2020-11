Polizei Gütersloh

POL-GT: 62-Jähriger verursacht mehrere Unfälle - Unfallfluchten geklärt

GüterslohGütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am frühen Dienstagmorgen (24.11., 05.20 Uhr) einen zunächst unbekannten Pkw-Fahrer, der im Kreuzungsbereich Brackweder Straße/ Kalkstraße ein Verkehrszeichen touchierte und seine Fahrt, ohne weitere Veranlassung, fortsetzte. Daraufhin notierte sich die Zeugin das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Im weiteren Verlauf der Fahrt des Chevrolet-Fahrers auf der Brackweder Straße in Richtung Steinhagen, fiel der Fahrer durch seine augenscheinlich unsichere Fahrweise auf. Im Kreuzungsbereich Brackweder Straße/ Schnatweg missachtete der Mann zudem eine rotlichtzeigende Ampel. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte den 62-jährigen Mann aus Halle kurz darauf an seiner Arbeitsstelle antreffen. Innerhalb der Ermittlungen erlangten die Beamten zusätzliche Kenntnisse zu zwei weiteren, unmittelbar zuvor stattgefundenen Kollisionen mit geparkten Pkw an den Wohnanschriften an der Straße Dr.-Georg-Schäfer-Ring. Darüber hinaus konnte dem 62-jährigen Chevrolet-Fahrer ein Parkplatzrempler am Vorabend (23.11., 20.45 Uhr), auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Gartenstraße zugeordnet werden. Auch hier entfernte sich der Mann, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Den Angaben des 62-Jährigen nach, stand er im gesamten Zeitraum unter Medikamenteneinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen. Zudem wurde der Führschein sichergestellt. Der 62-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

