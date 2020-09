Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW

Vallendar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 07:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Höhrer-Straße in Vallendar geparkten PKW. Bei dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug wurde durch unbekannte Täter das Glas des Seitenspiegels beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter der Telefonnummer 02602 94020 entgegen

