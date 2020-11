Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Pkw-Fahrerin kollidiert mit Zwölfjährigem - Unfallzeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Am Dienstagmorgen (24.11., 07.35 Uhr) ereignete sich an der Weststraße, im Bereich der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule, ein Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin und einem Jungen, welcher hierbei leicht verletzt wurde.

Den bisherigen Erkenntnissen nach verließ der zwölfjährige Junge den Schulbus an der Haltestelle an der Weststraße und beabsichtigte die Straße in Richtung Schule zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens die Weststraße aus Richtung der Straße Meyerfeld kommend. Bei dem Versuch des Jungen die Straße zu queren kam es, trotz einer Notbremsung der Pkw-Fahrerin, zum Zusammenstoß, bei dem das Kind stürzte und leicht verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin habe bis zum Stillstand abgebremst, sei anschließend allerdings weitergefahren, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Durch die in Kenntnis gesetzte Mutter begleitet, wurde der Zwölfjährige später in einem Bielefelder Krankenhaus ambulant ärztlich untersucht.

Der Beschreibung nach handelte es sich um einen schwarzen, neueren Kleinwagen. Vermutlich VW Golf. Die Fahrerin sei ca. 20 - 35 Jahre alt gewesen, hatte eine kräftige Statur, blonde schulterlange Haare und ein europäisches Aussehen.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Weststraße) machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw sowie die Fahrerin geben? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell