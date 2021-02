Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wasserschaden löst Alarmanlage einer Spielothek aus

Freiburg (ots)

Durch mehrere Passanten wurde am Sonntag, 14.02.2021 zwischen 10.10 Uhr und 11.20 Uhr in Alarm an einer Spielothek in der Johann-Sutter-Straße gemeldet. Die Polizei rückte aus und umstellte das Gebäude, an welchem der akustische sowie auch der optische Alarm ausgelöst war. Nach Überprüfung des Außenbereichs und die Kontaktierung der verantwortlichen Person wurde klar, dass der Alarm durch einen größeren Wasserschaden im Tanzlokal, welches sich oberhalb der Spielothek befindet, ausgelöst wurde.

