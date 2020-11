Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Alkohol am Steuer

Fahrzeuglenker fährt betrunken und ohne Führerschein

UlmUlm (ots)

Am Freitag gegen 20:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach einen Fiat in Reinstetten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 39jährigen Fahrzeuglenkers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Wert von fast zwei Promille. Der Fahrer musste zur Blutentnahme in die Klinik. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Der Fiatfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2175173)

