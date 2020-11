Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Katalysatoren geklaut.

LippeLippe (ots)

Bislang unbekannte Diebe stahlen die Katalysatoren von drei in der Wilhelm-Mellies-Straße abgestellten Autos. In allen Fällen begingen sie die Diebstähle an Fahrzeugen der Marke Opel. Die Täter waren zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag aktiv. Eine Tat lässt sich dabei auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag eingrenzen. Eine weitere Tat ist in der Nacht von Freitag auf Samstag geschehen. Die Diebe gehen immer gleich vor. Sie heben die Fahrzeuge mit einem Wagenheber an und schneiden die Katalysatoren mit einem Schneidegerät ab. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

