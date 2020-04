Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei stellen Taschendiebe

Essen (ots)

Nach einem Taschendiebstahl am Essener Hauptbahnhof am gestrigen Nachmittag (25. April), erkennen Bundespolizisten die Täter wieder. Zivilfahnder können die drei Männer später stellen.

Ein 55-jähriger Essener zeigte am gestrigen Nachmittag den Diebstahl seines Handys bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Essen an. Da er die Örtlichkeit der vermuteten Tat genau beschreiben konnte, werteten Polizisten Videosequenzen aus. Darauf konnten sie beobachten, wie drei Männer auf typische Art und Weise den 55-Jährigen ausbremsten, das Handy aus der Tasche zogen und sich dann entfernten. Nur zwei Stunden später erkennen zivile Fahnder der Bundespolizei die drei Männer im Hauptbahnhof wieder und stellen diese. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen im Alter von 18, 21 und 38-Jahren, konnte das entwendete Telefon jedoch nicht wieder aufgefunden werden. Die Tat stritten sie ebenfalls ab und wollten sich auch weitergehend nicht äußern.

Gegen die zwei marokkanischen und einen syrischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

