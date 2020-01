Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zweiradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Geschädigte gesucht

Heidelberg/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreish (ots)

Weil ein Fahrer eines Leichtkraftrades am Montag gegen 20.45 Uhr auf der Eppelheimer Straße zu schnell unterwegs war, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Nachfahrt fuhr er mit etwa 90 km/h weiter auf der Industriestraße. Als der Fahrer auf die Anhaltezeichen der Streife aufmerksam wurde, beschleunigte er weiter und bog in Richtung Eppelheim ab. Dort ging es unter Missachtung sämtlicher Vorfahrtregeln über mehrere Straßen, bevor der Fahrer an einer Durchfahrtsperre am Ende der Freiherr-von-Drais-Straße in einen Feldweg entkam. Nachdem der Halter ermittelt worden war, wurde dieser an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Dort räumte der 17-jährige Fahrer ein, geflüchtet zu sein, da er an seinem Zweirad technische Veränderungen vorgenommen hatte. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen, das Leichtkraftrad zur Überprüfung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Personen, die durch die Fahrweise des Leichtkraftradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell