Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Kaminbrand - geringer Sachschaden - Straßensperrung und Umleitung

Heidelberg (ots)

Zu einem Kaminbrand kam es am Montag gegen 16.15 Uhr in einem Reihenhaus in der Straße Am Rohrbach. Alle Bewohner hatten aufgrund der starken Rauchentwicklung aus dem Schornstein das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr löschte den Brand, es entstand geringer Sachschaden an der Kamintür. Während der Löscharbeiten war die Straße gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell