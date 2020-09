Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch und Diebstähle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

VW Polo aufgebrochen

Bebra - Zwischen Dienstagmittag (01.09.) und Mittwochmorgen (02.09.) brachen Unbekannte ein schwarzen VW Polo auf und verursachten dabei einen Schaden von rund 500 Euro. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Straße "Bei der Laupfütze. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Jacke aus dem Fahrzeug entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg - Unbekannte drangen zwischen Sonntagmorgen (30.08.) und Mittwochabend (02.09.) gewaltsam über eine Nebentür in ein Einfamilienhaus in der Ascher Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

In Wohnhaus eingebrochen

Rotenburg - In der Lispenhausener Hölderlinstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (02.09.), zwischen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr, über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehren Hundert Euro. Der entstande Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Luca-Sophia Voll, Praktikantin

Dominik Möller, Pressesprecher

