Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht und zwei weitere Unfälle

Rotenburg (ots)

Im Zeitraum vom 27.08.20, 13.30 Uhr bis 28.08.20, 15.30 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren Renault-Megane auf dem äußeren rechten von drei Parkplätzen in der Querweingasse Ecke Taubengasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den geparkten Pkw an der hinteren rechten Seite. Es entstand Schaden von etwa 500,-- Euro. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Ronshausen

Am 01.09.20, 13.29 Uhr, wollte eine Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Peugeot vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Eisenacher Straße nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kraftomnibus aus Rotenburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 3.200,--. Euro. Verletzt wurde niemand.

Bebra

Ein Bebraner Pkw-Fahrer (34 J). befuhr mit seinem Mercedes am 01.09.20, 22.03 Uhr die Eisenacher Straße in Richtung Bebra-Weiterode. Eine Roller-Fahrerin (16 J.) aus Bebra befuhr ebenfalls die Eisenacher Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Eisenacher Straße bog der Pkw-Fahrer trotz Gegenverkehr in eine Grundstückseinfahrt. Die Roller-Fahrerin musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie kam dabei zu Fall verletzte sich leicht. Es entstand Schaden von etwa 500,-- Euro.

