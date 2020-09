POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

BMW-Fahrer kam von Fahrbahn ab

Schotten - Am Montag (31.08.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis die Vogelsbergstraße aus Richtung Post kommend in Richtung Lohgasse. In einer Linkskurve, die aufgrund einer Baustelle einspurig verläuft, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dann gegen eine Hausfassade. Dabei drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und blieb auf dem Gehweg stehen. Die Sachschäden belaufen sich gesamt auf circa 3.000 Euro.

