POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

B33 / Singen-Konstanz - Illegales Autorennen auf der B33

Wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen gegen zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren. Am Freitag gegen 21:00 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigt, nachdem dieser ein Autorennen auf der B33 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Radolfzell in Fahrtrichtung Konstanz beobachtet hatte. Die Fahrer der zwei hochmotorisierten Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz E 63 AMG und Mercedes-Benz CLS 63 AMG mit Schweizer Zulassung führten mehrere Beschleunigungsrennen durch, indem sie nebeneinander herfuhren, den nachfolgenden Verkehr ausbremsten und dann zeitgleich wieder stark beschleunigten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eines der Fahrzeuge durch Beamte des Polizeireviers Konstanz gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der zweite beteiligte Pkw entzog sich der Kontrolle. Der Fahrer stellte sich einige Stunden später beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, führte hierbei jedoch weder seinen Führerschein noch seinen Mercedes mit sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug zur Vorbereitung der Einziehung und der Führerschein des einen beteiligten Mannes beschlagnahmt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro erhoben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche das Kraftfahrzeugrennen auf der B33 beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten behindert bzw. gefährdet wurden. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel. 07733/9960-0 erbeten.

