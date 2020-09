Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle aus Pkws

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörsen aus Fahrzeugen gestohlen

Bebra - Am Dienstag (01.09.), zwischen 07:50 Uhr und 13:25 Uhr, stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem weißen Opel Corsa. Die Geschädigte hatte diesen in der Alfred-Delp-Straße abgestellt und vermutlich nicht verschlossen. In der Geldbörse befanden sich diverse Plastikkarten sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Montag (31.08.), zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr. Hier hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen weißen Audi A 1, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße abgestellt. Der oder die unbekannten Diebe stahlen das Portemonnaie der Geschädigten vom Beifahrersitz, während diese ihre Einkäufe im Kofferraum verstaute. Auch hier erlangten die Täter diverse Plastikkarten und Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

