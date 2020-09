Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Petersberg - Am Dienstag (01.09.) kam es gegen 11:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger Land-Rover-Fahrer aus Künzell befuhr die Landesstraße 3174 von Margretenhaun kommend in Fahrtrichtung Dipperzer Straße und bog nach seinen Angaben bei "grün"-zeigender Ampel an der Kreuzung nach links in die Dipperzer Straße ein.

Zeitgleich befuhr ein 71-Jähriger aus Dipperz mit seinem VW-Tiguan inklusive Anhänger die Dipperzer Straße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Seinen Angaben zu Folge zeigte seine Ampelanlage ebenfalls "grün". Im Bereich der rechten Fahrspur in Richtung Dipperz kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell