Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ford kommt von Fahrbahn ab

Vogelsbergkreis (ots)

Ford kommt von Fahrbahn ab

Lauterbach - Am Montagabend (31.08.), gegen 22:30 Uhr, fuhr ein Ford auf der Alsfelder Straße in Lauterbach-Reuters in Richtung Alsfeld. Um in die Wallenröder Straße abzubiegen, bremste der Fahrer stark ab und lenkte gleichzeitig nach links. Dabei brach das Fahrzeugheck aus, touchierte zuerst das dortige Straßenschild und stieß dann frontal gegen ein Hallentor. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 1.580 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell