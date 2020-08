POL-RZ: Diebe stehlen Halskette aus Einfamilienhaus

Polizeidirektion Ratzeburg

26. August 2020 - Kreis Stormarn - 25.08.2020 - Ahrensburg

Gestern gelang es dreisten Dieben, tagsüber in ein Einfamilienhaus einzudringen und Schmuck zu entwenden, während ein Bewohner im Garten war.

Am 25. August 2020 gegen 16:30 Uhr kam eine 72-jährige Anwohnerin aus dem Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg zurück zu ihrem Haus. Ihr 83-jähriger Mann arbeitete zu dem Zeitpunkt im Vorgarten. Als die Renterin an dem Haus ankam, gingen plötzlich zwei unbekannte Männer aus der Haustür. Sie behaupteten, Handwerker zu sein, die ihre Arbeiten anbieten würden. Dann sind sie in unbekannte Richtung davongegangen.

Später stellte sich heraus, dass die Männer offenbar unbemerkt durch die unverschlossene Terrassentür in das Haus gelangten. Dort fanden sie eine Perlenkette, die sie stahlen.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Person 1

- 175-180cm groß

- ca. 30 Jahre

- kräftige Statur

- kurze, dunkelblonde Haare

- osteuropäischer Akzent

Person 2

- 175-180cm groß

- ca. 30 Jahre

- kräftige Statur

- kurze, dunkelblonde Haare

- osteuropäischer Akzent

- dunkle Adidas-Trainingsjacke

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern oder genutzten Fahrzeugen machen?

Bitte melden Sie sich bei der KPSt. Ahrensburg unter 04102/809-0

Insbesondere im Hinblick auf die kommende, dunkle Jahreszeit warnt die Polizei davor, es Einbrechern leicht zu machen. Schließen und verschließen Sie immer alle Türen und Fenster, auch wenn sie Ihr Haus nur für kurze Zeit verlassen! Achten Sie auf fremde und verdächtige Personen in Ihrem Wohngebiet und informieren sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei über den Notruf 110!

Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Einbruchschutz/einbruchschutz_artikel.html

