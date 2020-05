Polizei Bielefeld

POL-BI: Gegenstand aus Pkw geworfen?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - BAB2 - Am Samstag, 16.05.2020, hat ein unbekannter Gegenstand in Höhe der Ortschaft Hillegossen einen Pkw beschädigt, der auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs war. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen Zeugen und den Fahrer eines vorausfahrenden Bielefelder Pkw Mercedes.

In Höhe der Anschlussstelle Bielefeld Ost ist gegen 15:10 Uhr die Fahrzeugfront eines Pkw Volvo durch einen Gegenstand leicht beschädigt worden. Der 39-jährige Volvo-Fahrer benutzte den linken Fahrstreifen. Vor ihm fuhr ein Pkw Mercedes mit Bielefelder Kennzeichen. Der 39-Jährige aus Bückeburg vermutet, dass der Gegenstand aus dem Mercedes geworfen worden sein könnte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

