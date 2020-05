Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio und Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Drei unbekannte Männer waren am Donnerstag, 21.05.2020, an der Herbert-Hinnendahl-Straße in eine Auseinandersetzung mit einem 37-jährigen Bielefelder verwickelt. Der Bielefelder wurde anschließend mit einer Kopfverletzung per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der 37-Jährige hielt sich gegen 02:15 Uhr im Bereich des Eingangs zur U-Bahn-Haltestelle "Hauptbahnhof" auf. Er erklärte Streifenbeamten gegenüber, dass er von drei Unbekannten niedergeschlagen worden sei und eine Platzwunde am Kopf erlitten habe. Einer der Männer habe einen Mietelektroroller benutzt.

Die drei Tatverdächtigen konnte der 37-Jährige zunächst nicht beschreiben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell