POL-OH: Unfallverursacher gesucht - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

PKW musste ausweichen und verunfallt - Verursacher flüchtet

Mücke - Am Montag (31.08.), gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Mücke mit seinem blauen BMW die Landesstraße 3325 aus Nieder-Ohmen kommend in Richtung Mücke. Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße in die entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in den "Wallenbach" abbiegen. Dabei fuhr das Fahrzeug nach Angaben des jungen Manns auf seine Fahrbahn und er musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zwischen den beiden PKW`s zu verhindern. Hier bei kollidierte er mit einem Straßenschild. An seinem PKW und an dem Straßenschild entstand ein Sachschaden von rund 2.200 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

