Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht am 31.08.2020 in 36163 Poppenhausen

Poppenhausen (ots)

Am Montag, dem 31.08.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fzg.-Führer zwischen 13:00 und 17:00 Uhr eine Betoneinfassung am Parkplatz einer Bankfiliale im Wallweg in Poppenhausen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr das flüchtige Fzg. gegen eine aus Granitstein bestehende Abdeckung einer viereckigen Regenentwässerung und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Abdeckung entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 300,-EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Ruf-Nr. 06681/96120, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders PHK A. Müller

