Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (19.02.) befuhr ein Lkw mit gelb-grünem Führerhaus und Pritsche gegen 08:50 Uhr in Ochtrup die B54 in Richtung Münster. Ungefähr 300 m vor der Anschlussstelle Langenhorst nutze der Fahrer die linke Überholspur der zweispurigen Fahrbahn. Er machte dort einen "Schlenker" und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dabei wurden ein entgegenkommender Pkw und ein Lkw berührt und beschädigt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ochtrup unter Telefonnummer 02553/9356-4155 zu melden.

