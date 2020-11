Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Möckmühl: Gefahrstoff beim Verladen übergelaufen

Beim Befüllen eines Tankes durch einen Tanklaster liefen am Mittwochvormittag einige Liter einer wässrigen Latexsubstanz auf einem Betriebsgelände in Möckmühl aus. Gegen 09:30 Uhr begannen Arbeiter einen Tanklastzug mit flüssigem Latex abzupumpen und einen Tank auf dem Betriebsgelände zu befüllen. Hierbei lief der Behälter über und es gelangten circa 40 Liter des Stoffes in die Seckach. Durch die Latexsubstanz wurde das Wasser des Flusses weiß gefärbt. Derzeit ist noch unklar, ob die Substanz einen Schaden für die Umwelt hervorrufen könnte. Die Feuerwehr ist derzeit im Großeinsatz und versucht das Ausmaß einzudämmen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

