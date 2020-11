POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neuenstadt: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Einen Verkehrsunfall verursachte ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 19.50 Uhr in der Gymnasiumstraße in Neuenstadt. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Ausparken mit seinem Auto gegen die Fahrertüre des geparkten Nissan einer 34-Jährigen. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle ohne die Polizei oder die Besitzerin zu informieren. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Hinweisgeber und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 bei der Polizei Neckarsulm zu melden.

Talheim: Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten - Über 30.000 Euro Sachschaden

Ein Verkehrsunfall der besonderen Art ereignete sich am Montag gegen 18.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Sontheimer Straße. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW übersah vermutlich, dass sich vor ihr der Verkehr staute und fuhr mit ihrem Auto auf einen Mitsubishi auf. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf weitere, vor ihm stehende Fahrzeuge aufgeschoben, wodurch am Ende insgesamt fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Der Sachschaden wir auf circa 34.000 Euro geschätzt, die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Neckarsulm: Unfallflucht in Parkhaus

Einen Verkehrsunfall verursachte ein bislang Unbekannter am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 22.30 Uhr, in dem Parkhaus eines großen Automobilherstellers in Neckarsulm. Die 28-jährige Besitzerin eines Audi stellte bei der Rückkehr an ihren Wagen fest, dass ein Unbekannter die Fahrerseite beschädigt hatte. Der Verursacher informierte jedoch weder die Besitzerin, noch die Polizei. Der 28-Jährigen entstand so ein Schaden von circa 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 bei der Polizei Neckarsulm zu melden.

Jagsthausen: Diebstähle aus Garagen - 5.000 Euro Sachschaden

Insgesamt vier Diebstähle aus Garagen verübte ein bislang Unbekannter von Montag auf Dienstag im Wohngebiet "Am Kastell" in Jagsthausen. Der Unbekannte verschaffte sich jeweils über die Seitentüren Zutritt in die Garagen und entwendete dort Werkzeuge, Räder und Hochdruckreiniger. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

