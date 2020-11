Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Brand in Kohlekraftwerk

Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einem Kohlekraftwerk in der Lichtenberger Straße in Heilbronn. Das Feuer war in einem Kohlelager ausgebrochen und entwickelte zunächst starke Rauchschwaden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der Sachschaden kann bislang nicht abschließend verifiziert werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Heilbronn.

