POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Sachbeschädigung an mehreren Autos - Zeugen gesucht

Insgesamt vier Autos zerkratzte ein bislang Unbekannter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, im Bereich der Neckargartacher Straße in Heilbronn-Böckingen. Der vermeintliche Täter zerkratzte die vier Wagen jeweils auf der Beifahrerseite und verursachte dadurch einen Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 bei der Polizei Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein Unfall mit leicht verletzter Person ereignete sich am Montag gegen 9 Uhr in der Austraße in Heilbronn, als dort ein Audi und ein Iveco kollidierten. Der 46-jährige Fahrer des Iveco übersah vermutlich beim Fahrstreifenwechsel den neben ihm fahrenden Audi eines 63-Jährigen, woraufhin die beiden Autos miteinander kollidierten. Durch den Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 5.500 Euro.

Hardthausen/Gochsen: Brand bei Recyclingarbeiten

Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam es am Dienstag gegen 11 Uhr in Hardthausen/Gochsen, als ein Mitarbeiter einen Ölbehälter bearbeitete. Der Mitarbeiter der Firma wollte den Ölbehälter mit einem Schneidbrenner bearbeiten, wobei durch Ölreste eine Verpuffung entstand. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Sicht auf der Autobahn 81 zeitweise stark eingeschränkt, durch den Brand entstand geringer Sachschaden.

