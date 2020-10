Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Gegen Baum gefahren und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt (12.10.2020)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Beim Ausfahren aus einer Tiefgarage ist ein 79-jähriger Mann am Montagvormittag, gegen 11.40 Uhr, in der Gerwigstraße mit einem Ford gegen einen gegenüber der Tiefgaragenausfahrt als Fahrbahnteiler gepflanzten Baum gefahren. Hierbei wurden ein umgebendes Gitter und der Baum mit rund 1000 Euro beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des davonfahrenden Fords notiert. Nun muss sich der Mann in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

