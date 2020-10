Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Garagenwand mit Farbe besprüht (09. - 11.10.2020)

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes an einem Anwesen in der Hausacher Straße eine Garagenwand mit Farbe besprüht und an der Wand einen Schriftzug aufgebracht. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen des Tatbestandes der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

