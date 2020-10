Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) BMW kommt auf die Gegenfahrbahn (12.10.2020)

Blumberg (ots)

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Blumberg und Epfenhofen gekommen. Ein 37-jähriger Fahrer eines 3er-BMW kam in einer scharfen Linkskurve vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichversuchs eines entgegenkommenden 72-jährigen Subaru-Fahrers konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die nahezu frontale Kollision beider Fahrzeuge wurde der 37-jährige Verursacher leicht verletzt. Der Unfallgegner wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen werden. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils ungefähr 4.000 Euro. Die Strecke zwischen Blumberg und Epfenhofen musste während der Unfallaufnahme und Rettung der Personen für fast eineinhalb Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Hierdurch gab es Behinderungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

