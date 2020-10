Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt)Dieb von Ladendetektiv verfolgt (08.10.2020)

Konstanz (ots)

Ein 52-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Bodanstraße nach dem Diebstahl eines T-Shirts gewaltsam einem Ladendetektiv widersetzt. In dem Laden entfernte er mit einem Messer die Sicherung des Bekleidungsstücks, weshalb ihn der Detektiv ansprach. Auf dem Weg zum Büro gelang es dem auf frischer Tat ertappten 52-Jährigen sich loszureißen zunächst in einen nahegelegenen Keller zu fliehen. Der Detektiv, der dem Fliehenden dicht auf den Fersen war, hielt jedoch die Tür des Verstecks zu und verhinderte damit die weitere Flucht. Von einer Streife des Polizeireviers Konstanz ließ sich der Dieb im Anschluss widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt. Das gestohlene T-Shirt mit schwarzer Grundfarbe und weißen Punkten konnte bislang allerdings nicht aufgefunden werden. Personen, die Angaben zum Verbleib des T-Shirts machen oder sonstige Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

