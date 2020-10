Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Kindertagesstätte (07.10.-08.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 7.Oktober auf den 8. Oktober gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte in der Tiroler Straße. Im Inneren öffneten sie mehrere Schränke und durchsuchten diese. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts, eine Schadenshöhe ist noch unbekannt.

