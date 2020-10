Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Landkreis Tuttlingen) Nachttischlampe sorgt für Feuerwehreinsatz (12.10.2020)

Wurmlingen (ots)

Großes Glück hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 90-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Herrengasse, dessen Nachttischlampe auf die Matratze fiel und diese anfing zu brennen. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte gegen 00.40 Uhr starken Rauch, der aus der Wohnung des 90-Jährigen stieg und informierte die Rettungsleitstelle. Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Wurmlingen und Tuttlingen konnte schlimmeres verhindert werden. Der Senior wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Julia Thiedmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell