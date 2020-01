Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht in der Hilgardstraße

Polizei sucht Zeuge (51/3001)

Speyer (ots)

30.01.2020, 15:30 und 16:15 Uhr

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in der Hilgardstraße am Donnerstagnachmittag nach dem Zeugen, der an dem beschädigten VW Golf mit Speyerer Kennzeichen ein Taschentuch mit dem Kennzeichen des vermeintlichen Schadensverursachers hinterlassen hat. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de), da er möglicherweise wichtige Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht machen kann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte das mitgeteilte Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines an der Unfallörtlichkeit geparkten Golf und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem flüchtigen Pkw konnten im Rahmen der Ermittlungen Schäden festgestellt werden, welche mit dem Schaden des Spiegels des parkenden Golf korrespondierten.

