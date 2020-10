Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Landkreis Tuttlingen) Zeugen gesucht 11.10.2020

Trossingen (ots)

Am Sonntag soll es in den späten Abendstunden gegen 21.45 Uhr zu einem Disput zwischen einem Passanten und den Insassen eines Fahrzeugs in der Wagnerstraße gekommen sein. Hierbei soll der Fußgänger vom Beifahrer bedroht worden sein. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Personen, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, unter Tel.: 07461 9410, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Julia Thiedmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell