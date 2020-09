Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbruch

Viersen: (ots)

Noch steht nicht fest, wie Einbrecher am Montag zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Schlesische Straße gelangen konnten. Vermutlich aber dürften sie nach Überklettern eines Zauns an die Rückseite des Gebäudes gelangt und von dort aus eingestiegen sein. Mit einem am Tatort zurückgelassenen Brecheisen hebelten sie einen Schranktresor ab und nahmen diesen mit. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (872)

