Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall fordert mehrere Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Bereits am Freitag ereignete sich an der Kreuzung Bodelschwinghstraße / Eintrachtstraße ein Unfall, bei dem drei Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 19.45 Uhr waren hier zwei Autos zusammengestoßen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats in Viersen bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere suchen sie einen Zeugen, der noch an der Unfallstelle mit den Beteiligen gesprochen, aber leider seine Personalien nicht angegeben hatte. Erreichbar sind die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (871)

