POL-VIE: Viersen-Dülken: Versuchter Büroeinbruch - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Gegen 01.10 Uhr am Montagmorgen löste die Alarmanlage eines Bürogebäudes auf der Metallstraße in Dülken aus. Wie Einsatzkräfte der Polizei vor Ort feststellten, hatten unbekannte Einbrecher zunächst vergeblich versucht, eine Tür und ein Fenster zu dem Gebäude aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie eine Scheibe ein und lösten so den Alarm aus. Augenscheinlich betraten die Einbrecher das Gebäude nicht. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (870)

