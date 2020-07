Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nach Einbruch in Baucontainer in Hannover-Mitte: Mutmaßlicher Dieb beim versuchten Verkauf der Beute gestellt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch, 22.07.2020, den Verkauf von mutmaßlichem Diebesgut in der hannoverschen Innenstadt vereitelt. Ein 24-Jähriger ist am Morgen an einen Mann herangetreten und hat ihm Werkzeug verkaufen wollen. Der Zeuge ist jedoch misstrauisch geworden und hat die Polizei gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen informierte ein 48-Jähriger gegen 08:00 Uhr die Polizei, nachdem er von einem 24-Jährigen auf dem Andreas-Hermes-Platz angesprochen wurde. Dieser wollte dem Zeugen einen Kärcher sowie einen Bohrmaschinenkoffer verkaufen. Der 48-Jährige wurde jedoch stutzig und verständigte die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Werkzeuge kurz zuvor aus einem Baucontainer in der Baringstraße gestohlen wurden, welcher aufgebrochen wurde. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl in der Baringstraße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter Telefon 0511 109-2820 zu melden. /ram, boe

