POL-H: Mit über drei Promille am Steuer: Betrunkener Autofahrer in Hannover-Bemerode scheitert am Ausparken

Hannover (ots)

Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch, 22.07.2020, im hannoverschen Stadtteil Bemerode Sachschaden verursacht. Mit einem Atemalkoholwert von mehr als drei Promille hat der 32-Jährige beim Versuch auszuparken ein anderes Fahrzeug touchiert. Die Polizei hat die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Mannes sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Anwohner gegen 01:10 Uhr auf den 32-Jährigen aufmerksam, weil dieser am Leynemannweg in Bemerode versuchte, einen Volvo V40 aus einer Parklücke zu manövrieren. Dabei kollidierte er jedoch mit einem abgestellten VW Passat und einem Busch. Die Zeugen riefen die Polizei, die den offensichtlich betrunkenen Mann zum Alkoholtest aufforderte. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 3,04 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem ließen sich die Beamten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des betrunkenen Unfallfahrers aushändigen. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei mit 1.500 Euro. /ram, boe

